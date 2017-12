Etanol brasileiro é tema de reportagem do ´Financial Times´ O jornal britânico Financial Times publicou, nesta quinta-feira, uma reportagem sobre o programa de etanol no Brasil, afirmando que o País "se prepara para cultivar o próximo combustível mundial?. O texto diz que o País está mais bem posicionado do que qualquer outro para assumir a dianteira na ?tendência? global de buscar combustíveis alternativos. O jornal também afirma que o Brasil deve ganhar novos mercados, na área, na medida em que a União Européia for eliminando seus subsídios à produção de açúcar.