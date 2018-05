Etanol continua competitivo em GO, MT, PR e SP Os preços do etanol nos postos de combustíveis continuam competitivos em relação à gasolina apenas em Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referentes à semana que terminou em 27 de julho, compilados pelo AE-Taxas. Nos demais 22 Estados brasileiros e no Distrito Federal, a gasolina está mais competitiva.