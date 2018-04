Etanol pode contemplar até Cuba, diz irmão de Bush O ex-governador da Flórida Jeb Bush afirmou que até Cuba poderá ser contemplada com um programa de etanol. "Os países do Caribe, inclusive Cuba, podem participar disso. São todos dependentes de fontes estrangeiras de energia e contam com as condições apropriadas", disse à BBC Brasil o irmão do presidente dos Estados Unidos. Recentemente, o presidente de Cuba, Fidel Castro, afirmou que o uso de cana-de-açúcar como fonte de etanol poderia levar à fome de milhões de pessoas. O líder cubano argumentou em um artigo de jornal que "as terras dedicadas à produção direta de álcool podem ser muito mais úteis na produção de alimentos para o povo". Mas Jake Colvin, diretor da entidade USA Engage, que defende o fim do embargo americano contra Cuba, disse à BBC Brasil que autoridades do país manifestaram interesse em investir no biocombustível. Colvin, que integra ainda o Conselho Nacional de Comércio dos Estados Unidos, foi um dos empresários americanos que estiveram em Cuba recentemente em uma missão comercial. ´País falido´ Segundo a BBC Brasil, por conta das dificuldades econômicas enfrentadas por Cuba, Jeb Bush acredita, no entanto, que a única forma que o país teria para investir em etanol seria através de terceiros países. "Cuba não investe em nada. Não tem dinheiro. É um país falido. Mas talvez outros países queiram investir na produção de etanol por lá . Não sei como isso se daria." Mas o ex-governador acredita que o contexto político na ilha caribenha é, no momento, pouco favorável para que isso ocorra. "Até que Cuba passe a respeitar a lei e a democracia, ela não deverá ser um participante disso. Mas depois, devido à sua geografia e clima, poderia se tornar um produtor significativo de etanol."