Etanol sai mais barato que gasolina em 16 Estados O etanol combustível está competitivo no tanque dos carros flex fuel em 16 Estados brasileiros, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, compilados pela Agência Estado, referentes à semana terminada em 6 de fevereiro. A vantagem é calculada considerando que a potência energética do motor a álcool equivale a 70% da dos motores à gasolina. O número de Estados em que o etanol permanece competitivo é igual aos 16 registrados na semana anterior. A gasolina segue vantajosa em 6 Estados brasileiros ante 5 no período anterior. Em 6 Estados é indiferente o uso do etanol ou da gasolina pelo consumidor. Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são São Paulo (preço do etanol é 55,13% do preço da gasolina - até 70% o etanol é competitivo), Mato Grosso (56,79%), Pernambuco (60,39%), Paraná (61,17%), Espírito Santo (61,88%), Alagoas (62,96%) e Mato Grosso do Sul (64,41%). A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima (preço do etanol é 80,42% do valor da gasolina), Piauí (75,44%), Pará (74,77%) e Amapá (73,50%). É indiferente utilizar etanol ou gasolina no tanque no Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. O levantamento também revela que os preços médios do etanol combustível caíram em 9 Estados brasileiros no período analisado. As cotações subiram em 16 Estados. No Distrito Federal e em Roraima, os preços ficaram estáveis. As maiores quedas foram registradas no Amapá (-4,47%), Pará (-1,39%) e Paraíba (-0,65%). As maiores altas foram registradas no Mato Grosso (+5,55%), Ceará (+4,80%) e Alagoas (+2,14).