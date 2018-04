Etanol será o combustível da Fórmula Indy O etanol brasileiro será o combustível oficial da Fórmula Indy em 2009. A Agência Brasileira de Promoção às Exportações (Apex-Brasil) informou ontem que o anúncio será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, durante a abertura da 1.ª Exposição Internacional de Combustíveis, em São Paulo. O memorando de entendimento será assinado durante a cerimônia pelo presidente da Apex-Brasil, Alessandro Teixeira, e pelo vice-presidente da Indy Race, Terry Angstadt. Teixeira também entregará um protótipo do carro oficial da Fórmula Indy ao presidente Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.