Etanol sobe 6% e supera R$ 1 nas usinas paulistas

Já o preço médio do anidro (que é adicionado à gasolina) passou de R$ 1,1025 para R$ 1,1496 o litro, entre os períodos e também só foi superado pelo R$ 1,1843 praticado na mesma semana de 20 de abril de 2006. Os preços não incluem impostos.

Para Ivelise Rasera Bragato, pesquisadora do Cepea/Esalq o volume reduzido de ofertas das usinas e uma demanda maior por parte das distribuidoras forçaram a alta do preço nas usinas. "Algumas distribuidoras se anteciparam e realizaram compras para suprir a demanda nas duas últimas semanas do ano, que terão feriados", disse a pesquisadora.

A alta nas usinas deve se refletir em breve nos postos e acabar com a vantagem de se abastecer veículos flex fuel com o etanol em relação à gasolina no Estado de São Paulo, maior produtor e consumidor de álcool combustível do País. Dados Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pela Agência Estado, apontaram, esta semana, uma paridade de 64,29% do etanol sobre a gasolina no Estado - até 70% ainda é vantajoso usar álcool.

Mas o diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), Antonio de Pádua Rodrigues, previu que essa vantagem acabará até janeiro e que em 2010 o preço do etanol custe R$ 1,75 nos postos de São Paulo. A previsão foi feita pelo executivo em uma reunião com funcionários e diretoras da Organização Balbo, em Ribeirão Preto. Nesta semana o preço médio do etanol em São Paulo apontado pela ANP foi de R$ 1,57 o litro nos postos de combustíveis.