Eternit: maior ganho com dividendos em 2000 A Eternit, empresa do setor da indústria de cimento, foi a empresa que pagou o maior dividend yield em 2000, segundo pesquisa da Economática (www.economatica.com) - empresa que fornece dados para o mercado financeiro a respeito de companhias na América Latina e das maiores dos Estados Unidos. O dividend yield é um índice calculado pela divisão do dividendo pago durante o ano pelo preço da ação no final do período. No caso da Eternit, o índice foi de 70,3. De acordo com Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, o dividend yield não deve ser a única referência para o investidor que vai escolher em que ações vai colocar os seus recursos, ou mesmo na composição de uma carteira acionária diversificada. Isso porque, caso o preço da ação esteja muito baixo, o dividend yield será maior. No caso da Eternit, a empresa pagou R$ 0,24102 por ação ordinária (ON, com direito a voto) em 2000. Em relação ao valor da ação, os analistas não projetaram preço-alvo para os papéis. O baixo volume de papéis em circulação faz com que seja uma ação pouco negociada. "A companhia promoveu um fechamento branco. Com isso, hoje apenas 19% das ações estão em poder dos acionistas minoritários", justifica Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Amro Asset Management. Pelo fechamento branco, além da recompra de ações, o controlador da empresa diminui o volume de informações disponíveis sobre a companhia no mercado acionário. Com isso, o acionista minoritário tende a vender suas ações, reduzindo ainda mais a liquidez - facilidade de negociação - com esses papéis. Analistas ressaltam importância da liquidez Balafas lembra que a liquidez é um dos fatores mais importante na avaliação de compra ou venda de uma ação. "No caso da Eternit, o investidor que recebeu esse dividendo mais elevado foi prejudicado pela baixa liquidez dos papéis", explica. Para se ter uma idéia, a análise da Economática também revelou que foram realizados 1.557 negócios com os papéis da Eternit no ano passado. No mesmo período, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou 3.426.000 operações. Já a média de volume diário negociado com os papéis da Eternit foi de R$ 101,4 mil, enquanto a Bovespa movimentou, na média, R$ 627,8 milhões diariamente. Fabiano Gomes, gestor de renda variável do Santander Asset Management, alerta o investidor que não coloque todos os seus recursos destinados ao mercado de ações para os papéis dessa companhia. "No momento de negociar os papéis, o investidor pode ter dificuldades para vendê-los", analisa.