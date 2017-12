Grécia precisa aprovar novas leis até 4ª para obter ajuda, diz ministro

Atualizado às 13h17

Bruxelas - Após o fim da reunião deste domingo, 12, os ministros da zona de euro deram à Grécia prazo até quarta-feira para aprovar novas leis como condição para que avancem as negociações sobre o pacote de ajuda que o país precisa para evitar perder o acesso à moeda comum, disse neste domingo o ministro de finanças da Finlândia, Alexander Stubb.

Ao descrever a proposta conjunta que o Eurogrupo de ministros de finanças passou ao encontro deste domingo de líderes da zona do euro, Stubb disse a repórteres que o acordo tem "condicionantes bastante amplas".

"São três pontos: número um, a Grécia precisa implementar leis até 15 de julho. Número dois, condições mais duras, por exemplo, em reformas trabalhistas, aposentadorias, impostos e taxas. E número três, medidas bastante duras também para privatizações e fundos de privatizações".

"E para nós o mais importante é que... todo este pacote precisa ser aprovado pelo governo grego e pelo parlamento grego, e então vamos dar uma olhada", afirmou.

'Compromisso honesto'. Os líderes da zona do euro se reuniram neste domingo, 12, para tentar chegar a um acordo sobre uma ajuda financeira à Grécia, depois que os ministros de Finanças exigiram que o parlamento grego começasse a implementar algumas das reformas econômicas e cortes antes de tomarem uma decisão sobre os novos empréstimos à Atenas.

"Eu estou aqui, pronto para um compromisso honesto", disse o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, no seu caminho para o encontro com os líderes. "Podemos chegar a um acordo esta noite, se todas as partes quiserem", acrescentou.

Na reunião deste domingo, os ministros de Finanças da zona do euro discutiram o rascunho de uma declaração que continha uma saída "temporária" da Grécia da zona do euro como uma opção, disseram duas autoridades europeias.

O comunicado dizia que "caso não se chegue a um acordo [sobre uma nova ajuda financeira], a Grécia deverá oferecer rápidas negociações para uma saída temporária da zona do euro, com uma possível reestruturação da dívida", disse uma autoridade./ COM AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS