EUA abre espaço para redução da Selic A chance de o Banco Central (BC) reduzir de 16,5% para 16% a taxa anual de juros básicos - Selic - na última reunião deste ano voltou a ser considerada pelo mercado financeiro, após indicações de melhora no cenário externo. O recuo dos preços do petróleo, os sinais de que a Argentina caminha para um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e, especialmente, o discurso de Alan Greenspan, o presidente do FED - o banco central dos EUA - são as molas propulsoras do otimismo. Isso, é claro, se nada de ruim acontecer até o dia 20, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia sua decisão. De acordo com os analistas, as entrelinhas do discurso de Greenspan indicaram que a autoridade monetária norte-americana não ficará impassível se a desaceleração da maior economia do planeta for mais brusca do que se esperava. Com isso, abre-se espaço para a queda de juros nos EUA e, consequentemente, no Brasil. "Os juros básicos poderão continuar caindo ainda neste ano", diz o vice-presidente do Banco Safra, Tiago Canguçú de Almeida. A avaliação é compartilhada pelo diretor-executivo do Bradesco, Antônio Fernando Burani. O presidente da Acrefi, que reúne as financeiras, Henrique Pereira Gomes, concorda e destaca ainda que as condições internas da economia brasileira "tem todos os motivos" para um novo corte. "O mercado procurava boas razões no cenário externo", diz. Previsões de redução de juros nos EUA e Brasil Os economistas do JP Morgan, que consideravam 40% a probabilidade de hard landing nos EUA, também ficaram bem mais otimistas. Segundo Marcelo Carvalho, economista-chefe da instituição no Brasil, há espaço para corte de 0,5 ponto na Selic se a Argentina conseguir aprovar seu Orçamento para 2001 e fechar a ajuda financeira com o FMI antes da reunião do Copom. Para Carvalho, a decisão do BC estará também diretamente ligada ao anúncio do FED depois de sua reunião do dia anterior. O banco tem expectativa de que o FED vai indicar claramente que a rota dos juros nos EUA será descendente. Antes das falas de Greenspan, o JP Morgan apostava em redução do juro norte-americano apenas no segundo trimestre - de 0,25 ponto em abril e 0,25 ponto em maio. Agora, está confiante de redução de 0,5 ponto na taxa de juro ainda no primeiro trimestre de 2001. Para a economista Mônica Baer, da MB Associados, será muito difícil que as taxas de juros caiam no Brasil até, pelo menos, o segundo trimestre do ano que vem. Para ela, o discurso de Greenspan reduziu o espaço do mercado de "turbinar as notícias negativas", mas é muito cedo para otimismo. "O fato de a Argentina fechar suas contas já está no preço dos ativos. É preciso verificar o comportamento da economia dos EUA, como ela arrefece e os indicadores sobre isso serão mais consistentes no primeiro trimestre de 2001".