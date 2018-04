EUA adiam anúncio do novo plano financeiro O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, adiou até amanhã o anúncio do novo plano de resgate do setor financeiro. Inicialmente, estava previsto que Geithner fizesse o anúncio hoje, mas o Departamento do Tesouro assinalou que nesse dia os responsáveis pela política econômica "estarão em consultas com os senadores" sobre o programa de estímulo orçamentário, outra iniciativa do governo. Hoje haverá um voto de procedimento sobre esse programa e, se não houver contratempos, o voto final do programa orçamentário ocorrerá no Senado amanhã.