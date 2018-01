EUA anunciam acordo de livre comércio com América Central O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick, anunciou hoje que no próximo dia 27 começam as negociações para um acordo de livre comércio com Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Onduras e Nicarágua, que será chamado de Acordo de Livre Comércio com a América Central (Alca). Com o anúncio, os Estados Unidos tornam público mais um passo na estratégia de negociar em paralelo a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e acordos bilaterais com países ou blocos da região. Trata-se de uma estratégia para garantir a liberalização comercial no hemisfério para o caso de as negociações da Alca fracassarem. Na semana passada, Zoellick também anunciou um acordo comercial com o Chile. Além das negociações comerciais, Zoellick afirmou que o orçamento de 2003 da Presidência dos Estados Unidos prevê a destinação de US$ 47 milhões (valor 74% acima de 2002) para ajudar os países da América Central a melhorar sua competitividade. Está prevista a implantação de 50 projetos na região, nas áreas de informática, aperfeiçoamento de pessoal para participar das negociações internacionais, inspeção sanitária de alimentos e programas para diminuição da poluição industrial. A Alcac prevê a eliminação de tarifas e outras barreiras ao comércio de bens, commodities agrícolas, serviços e investimentos. A data prevista para o término das negociações é dezembro de 2003, antes da finalização da Alca, em 2004.