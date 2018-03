EUA anunciam que começarão a desativar programa de auxílio

A Casa Branca vai começar a desativar gradualmente partes do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp), disse o secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, um dia antes de o governo lançar novas iniciativas para estimular as pequenas empresas. "Precisamos nos certificar de que, com algum excesso de cautela, temos a capacidade, como seguro, de ajudar esse processo de reforma a continuar", disse Geithner.

"Achamos que, mais uma vez, aqueles programas iniciais que definiram o Tarp aos olhos de todos têm sido bem sucedidos o suficiente para que possamos diminuí-los gradualmente", afirmou o secretário. "Vamos agir no sentido de continuarmos em bases contínuas os programas mais direcionados às principais áreas em que ainda há dificuldades no acesso ao crédito. As pequenas empresas são um exemplo, e a habitação é outro", acrescentou.

Segundo um funcionário do governo, a Casa Branca irá definir uma nova direção para o programa Tarp - aprovado pelo governo em outubro de 2008 a fim de liberar crédito durante a crise financeira e salvar as montadoras. Especificamente, o funcionário disse que o governo reduzirá gradualmente e encerrará programas para a compra de espólio imobiliário e securitização de crédito. As informações são da Dow Jones.