EUA anunciam US$ 1 trilhão para bancos com problemas

Os bancos americanos receberam um pacote de ajuda do Tesouro no total de US$ 1 trilhão. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, pelo secretário do Tesouro, Timothy Geithner. Ele também confirmou a criação de um fundo público-privado, que irá comprar ativos podres dos bancos e limpar os balanços deles. Além disso, anunciou ações voltadas ao crédito para o consumidor e para as empresas. No total, o plano de ajuda pode superar US$ 2 trilhões. Na ajuda aos bancos, a ideia é formar o fundo de Investimento público-privado, o qual será destinado a ajudar bancos com problemas de balanço ('bad bank'). Inicialmente, será formado por recursos públicos, os quais, com o passar do tempo, serão substituídos por capital privado em troca de garantias. Este fundo começará com US$ 500 bilhões, podendo chegar a US$ 1 trilhão. Para o consumidor e as empresas, Geithner anunciou a expansão do programa de empréstimos lançado em novembro e conhecido como Linha de Empréstimo a Termo de Ativos Lastreados em Ativos (Talf, em inglês). O total passou de US$ 200 bilhões para US$ 1 trilhão. Objetivo é impulsionar os mercados secundários de crédito, reduzir os custos da tomada de empréstimos e ajudar a fazer o crédito fluir novamente. O Tesouro prevê ainda ajuda direta a bancos, que poderá vir da segunda parte do pacote de US$ 700 bilhões, ou seja, o restante que soma U$ 350 bilhões. o plano, cujos detalhes devem ser anunciados na semana que vem, prevê também US$ 50 bilhões para tentar minimizar os impactos da execução de hipotecas.