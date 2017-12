EUA: apesar de vaca louca, fast-food mantém vendas As ações de restaurantes dos EUA que têm como base a carne bovina recuperaram-se nesta segunda-feira. O movimento ocorreu depois que as grandes cadeias de hambúrguer do país informaram que a crise da vaca louca não havia alterado suas ven das de fim de semana. "Nossas vendas não foram reduzidas no fim de semana", disse Denny Lynch, porta-voz da Wendy´s Internacional Incorporation. A Wendy´s (WEN) é a terceira maior cadeia de hambúrgueres, atrás do McDonald´s Corporation (MCD) e do Burger King (X.BKG). O McDonald´s ainda não comentou os números de vendas do fim de semana. No sábado, contudo, a empresa havia divulgado comunicado informando que até aquela data "não havia ocorrido impacto nas vendas". As ações do McDonald´s e da Wendy´s subiram nesta segunda-feira, tal como a dos rivais Jack In the Box Incorporation (JBX) e a Sonic Corporation (SONC.). As ações do McDonald´s subiram 0,4$ para US$ 24,19. As ações da Wendy´s subiram 1,2% para US$ 38,44, enquanto as do Jack in TheBox subiram 3,7% para 21,47 e as do Sonic subiram 3,2% para US$ 30,63. As ações do McDonald´s podem ter se beneficiado de uma elevação rating pelo J.P. Morgan Securities de "venda" para "compra". O analista John Ivankoe escreveu que as preocupações com a vaca louca "poderiam criar uma boa oportunidade de compra", e acrescentou que as ações de uma das maiores redes de fast-food do mundo tinham recuado de forma significativa desde 23 de dezembro, quando a crise nos da vaca louca nos EUA veio a público. Acionistas da Outback Steakhouse (OSI) e da Rare Hospitality International (RARE) também viram recuperação no preço dos papéis das duas companhias. As ações da Outback subiram 2,2% para US$ 43,70 enquanto as da Rare Hospitality subiram 1,7% para US$ 24,40. Paul Westr a, analista do mercado de restaurantes para a S.G.Cowen, disse que a Rare e Outback podem ambos se beneficiar de preços mais baixos da carne bovina no mercado doméstico dos EUA. "Os restaurantes poderão ver uma queda de 15% nos preços da carne bovina sem uma redução na demanda do consumidor", ele escreveu. Rob Doughty, porta-voz para o Burger King, empresa de capital fechado, disse que a cadeia não está vendo "qualquer impacto" nas preocupações decorrentes da crise da vaca louca. "Nossas vendas de ´whop per´ estão indo muito bem", acrescentou, referindo-se o sanduíche que é o carro-chefe da loja. As informações são da Dow Jones.