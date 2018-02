EUA aplicam novas sanções contra Coreia do Norte por ataque cibernético à Sony

Os Estados Unidos irão aplicar sanções econômicas contra a Coreia do Norte em retaliação aos ataques cibernéticos à Sony Pictures, afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira.

As novas sanções têm como alvo dez indivíduos e três entidades ligadas ao governo norte-coreano. Elas afetam o serviço de inteligência e a indústria de armas do país, uma das principais fontes de divisa internacional.

Os indivíduos apontados por Washington estão alocados em países como o Irã, a Síria e o Sudão. Eles trabalham principalmente para a empresa de comércio de armas de Pyongyang, a Korea Mining Development Trading Corp.

As sanções também se aplicam ao Escritório Geral de Reconhecimento, o serviço de inteligência norte-coreano, a quem o Departamento do Tesouro norte-americano acusa de participar intensamente dos ataques cibernéticos e também do comércio de armas.

Segundo o secretário do Tesouro, Jacob Lew, as ações devem "isolar ainda mais entidades cruciais da Coreia do Norte, assim como desestabilizar as ações de ao menos uma dezena de agentes do regime." Fonte: Dow Jones Newswires.