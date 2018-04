EUA aprovam acordo de Duhalde com as províncias O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, disse nesta quinta-feira que ficou "satisfeito de ver que o presidente da Argentina e todos os governadores das províncias pretendem realizar ações sérias" para atacar o déficit fiscal do setor público que está na raiz. "Esta é uma expressão bem-vinda do espírito de cooperação nacional", disse O´Neill. Ele indicou, diplomaticamente, que só acreditará no acordo entre Duhalde e os governadores quando as medidas de saneamento contempladas forem efetivadas. "Queremos ver eles terem êxito na implementação das ações dentro do cronograma previsto". O secretário do Tesouro norte-americano reiterou que instou as autoridades argentinas "a avançar, em contato estreito com o Fundo Monetário Internacional". Na quarta-feira, O´Neill não escondera seu desapontamento com a notícia da demissão do ministro Jorge Remes Lenicov. "Tem de haver alguma explicação política para o fato de que eles não conseguem tomar as medidas que precisam tomar", disse, em depoimento a uma comissão do Congresso. O secretário do Tesouro disse que os EUA não apoiariam novos recursos do FMI para a Argentina sem o cumprimento rigoroso das condições que os ministros das finança do Grupo dos Sete explicitaram a Remes Lenicov durante o encontro de primavera do Fundo, no último fim de semana. Alarmado com o efeito que as declarações de O´Neill poderiam ter em Buenos Aires, o embaixador argentino em Washington, Diego Guelar, saiu a campo e conseguiu que o Tesouro divulgasse a nota mais positiva - mas não menos clara sobre o que a Argentina precisa fazer para garantir o apoio dos Estados Unidos. O FMI manteve-se em silêncio sobre o acordo de Duhalde com os governadores e as medidas aprovadas pelo Congresso argentino para apertar o congelamento dos depósitos bancários. Uma fonte argentina observou que se o acordo ou os atos do legislativo tivessem ocorrido na semana passada, Remes Lenicov não teria renunciado e o acordo com FMI estaria mais próximo do que está.