EUA aprovam acordo entre empresas de aviação O governo dos EUA aprovou, condicionalmente, uma aliança de marketing e um acordo de compartilhamento de rotas entre a Northwest Airlines Corp., Continental Airlines Inc. e Delta Airlines Inc. De acordo com a aliança proposta, as operadoras podem vender lugares em vôos umas das outras. Como as empresas não vão dividir receitas, elas continuarão competindo por passageiros, segundo o Departamento de Justiça. As condições impostas foram elaboradas para evitar que as companhias combinem tarifas ou reduzam a concorrência, de acordo com o Departamento. Uma das condições é a proibição do compartilhamento quando as operadoras oferecem serviços diretos concorrentes, e outra exige que as empresas concorram separadamente por contratos corporativos e concedam prêmios de milhagem e outros benefícios de maneira independente. A Northwest e a Continental têm operado sob um acordo similar desde 1998.