EUA aprovam fim de subsídios ao algodão O Congresso dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira o fim de grandes subsídios para a indústria de algodão, numa decisão que pode ajudar os produtores dos países em desenvolvimento. O governo americano já havia concordado em dezembro em implementar uma determinação da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios, mas ela necessitava de autorização do Congresso. O Brasil, que havia levantado a questão, disse que a ajuda do governo americano a produtores de algodão distorce o mercado global. Os subsídios incluíam incentivos para a compra de algodão de produtores locais. Agências de ajuda internacional dizem que o sistema era particularmente prejudicial a países produtores no oeste da África, que, segundo eles, não recebem um preço justo por seus produtos. O Brasil havia ameaçado retaliar os Estados Unidos se o governo americano não atendesse à determinação da OMC de cortar os subsídios ao algodão.