EUA aprovam proposta que relaxa regras sobre comunicação Autoridades americanas aprovaram hoje a proposta que relaxa as normas que regem a propriedade dos meios de comunicação no país. Agora, passa a ser permitido que uma mesma companhia possua, em uma mesma cidade, emissoras de rádios, canais de TV e jornais impressos. A Comissão Federal de Comunicação (FCC, na sigla em inglês), dominada por republicanos, aprovou por três votos a favor e dois contras uma série de normas favoráveis aos grandes conglomerados de comunicação do país. As empresas sustentavam que as normas estavam desatualizadas com relação as novas mídias como TV a cabo, por satélite e internet.