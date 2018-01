EUA aprovam prorrogação do Sistema Geral de Preferências O Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na noite desta sexta-feira um projeto de lei que prorroga o Sistema Geral de Preferências (SGP) por dois anos, mas pode excluir parte das exportações brasileiras da isenção tarifária concedida pelo sistema. Com a nova lei, cerca de US$ 250 milhões em exportações brasileiras de freios e autopeças que entravam nos Estados Unidos sem pagar impostos passam a ter tarifas a partir de 1º de julho. A boa notícia é que essa restrição à exportação ainda pode ser revertida pelo governo norte-americano. Em contrapartida, foi aprovado também nesta noite um outro projeto de lei que prorroga até janeiro de 2009 o imposto de importação sobre etanol - uma das maiores reivindicações do Brasil era reduzir ou eliminar esta tarifa, que é de US$ 0,54 por galão. As duas leis ainda serão votadas no Senado neste sábado, mas espera-se que sejam aprovadas com facilidade. O Brasil exporta um total de US$ 3,8 bilhões pelo SGP. No funcionamento atual do sistema, um país perde o direito da isenção tarifária para produtos cujas exportações para os EUA ultrapassam US$ 125 milhões. Mas há possibilidade de o governo americano dar "waivers", mantendo a isenção para estes produtos. A nova lei recomenda que o presidente dos Estados Unidos revogue, no dia 1 de julho de cada ano, os waivers de produtos cujas exportações ultrapassem US$ 187,5 milhões (150% do limite de US$ 125 milhões). Mas a lei deixa espaço para negociação, porque diz que "o presidente deveria revogar", e não que o presidente "precisa revogar". Se o presidente americano decidir não dar o waiver ao Brasil, freios e parte das autopeças exportadas para os EUA passarão a pagar tarifa de 2,5%. Os Estados Unidos são os maiores clientes da indústria brasileira de autopeças. O mercado americano fica com cerca de 30% das exportações do setor. Representantes do setor afirmam que as vendas de autopeças brasileiras serão prejudicadas, Além da nova tarifa, a indústria nacional já havia perdido competitividade por causa da valorização cambial. Foram eliminadas da lei propostas bem mais radicais, que atingiriam em cheio o Brasil, como as restrições para países com renda per capita acima de US$ 3,4 mil - o Brasil tem renda per capita de cerca de US$ 3.500. O senador republicano Charles Grassley, presidente do Comitê de Finanças do Senado, vinha pressionando para que Brasil e Índia fossem excluídos do SGP, porque os países "não colaboraram durante as negociações de Doha". Grassley conseguiu emplacar a prorrogação das tarifas sobre etanol importado. O presidente George W. Bush havia defendido a eliminação das tarifas sobre etanol importado no início do ano, mas havia um forte lobby dos produtores de americanos de milho (e etanol de milho) pela prorrogação. Grassley é senador de Iowa, o Estado que é o maior produtor americano de milho.