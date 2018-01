EUA: aumenta expectativa sobre juros O vice-presidente do Federal Reserve (banco central norte-americano), Roger Ferguson, fez ontem uma advertência sobre o risco de alta da inflação nos EUA. Para ele, a taxa de desemprego decrescente e o déficit comercial do país, cada vez maior, são indícios de que a economia está superaquecida. Quando os consumidores compram mais, sem que as empresas acompanhem com aumento de oferta, surgem pressões para aumentos de preços. Em parte, declarou Ferguson, esses desequilíbrios são fruto de uma onda contínua de gastos por parte dos consumidores e das empresas, que se viram encorajados pelos ganhos no mercado de ações. Segundo a agência Dow Jones, Ferguson não se referiu à possibilidade de o FED elevar as taxas de juro de curto prazo em 0,50 ponto porcentual, para 6,5% ao ano, na reunião do dia 16, expectativa que está deixando os mercados nervosos. Ele sugeriu, porém, que o FED não está preocupado com a possibilidade de os apertos anteriores na política monetária terem sido insuficientes, porque sempre há descompasso entre o aumento de juros e seus efeitos na economia. Ferguson também disse que a inovação tecnológica aumentou a capacidade da economia crescer sem pressões inflacionárias, com o aumento da produtividade e redução dos custos. Mas, dado o crescimento acelerado da economia norte-americana nos últimos cinco anos, mantém-se a incerteza sobre quanto mais ela poderá crescer sem provocar inflação.