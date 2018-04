EUA avaliam crédito de US$ 2 bilhões para empresas brasileiras O Export-Import Bank (Eximbank), agência de subsídios às exportações dos Estados Unidos, está avaliando a concessão de um linha de crédito para ajudar empresas brasileiras a adquirirem produtos norte-americanos, utilizando como mesmo modelo os US$ 2 bilhões oferecidos aos bancos da Coréia do Sul em 1998, informou a agência de notícias Bloomberg. O porta-voz do Eximbank, Bo Ollison, disse que estão sendo estudadas várias opções para a abertura das linhas de financiamento e nenhuma proposta foi ainda apresentada para a diretoria do banco. Funcionários do governo norte-americano e do FMI disseram na semana passada, durante encontro com investidores, que também estão tentando convencer as agências de estímulo ao comércio exterior européias a apoiarem o Brasil.