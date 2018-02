EUA bloqueiam pedido do Brasil à OMC para investigar algodão Os Estados Unidos bloqueiam o pedido do Brasil para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) investigue os subsídios ilegais ao algodão. A medida americana é apenas uma forma de retardar ainda mais qualquer decisão definitiva de condenar a Casa Branca. Os americanos tentaram, na quinta-feira, fechar um acordo com o Brasil para evitar o processo, mas não foram atendidos por Brasília. O Itamaraty irá renovar seu pedido à OMC nos próximos dias para que a investigação seja iniciada ainda neste mês. No ano passado, a OMC já condenou os subsídios americanos à pedido do Brasil. Mas até hoje, a Casa Branca cumpriu apenas parcialmente as ordens da entidade e retirou de funcionamento programas que representam apenas 15% dos subsídios estatais ao algodão. O Itamaraty chegou a fechar um acordo com os americanos para que retaliações não fossem impostas. Mas agora quer que a OMC determine se os Estados Unidos de fato cumpriram a determinação da entidade ou não. Caso a OMC julgue que não houve uma retirada adequada dos subsídios, os brasileiros poderão impor sanções contra os Estados Unidos. Para o Brasil, as medidas tomadas pelos Estados Unidos para reformar seus subsídios não foram ainda suficientes. Na OMC, ontem, os diplomatas brasileiros alegaram que as operações de distribuição de recursos ilegais aos produtores "continuam em plena operação". Apesar disso, os Estados Unidos conseguiram bloquear o pedido brasileiro diante da brecha na lei da OMC que permite que uma investigação seja impedida em uma primeira solicitação. Mas, em um segundo pedido, a OMC será obrigada a abrir o processo, mesmo sem o consentimento americano. Caso os árbitros determinem que os Estados Unidos de fato não cumpriram a lei, a OMC dará a autorização para que o Brasil imponha sanções aos americanos. Para o Itamaraty, essa retaliação poderia chegar a US$ 4 bilhões. Na avaliação do governo, os Estados Unidos são os segundo maiores produtores do mundo de algodão apenas graças aos mais de US$ 12 bilhões em subsídios dados aos agricultores entre 1999 e 2003. Mas os produtores americanos estão certos de que não irão ficar sem os subsídios. Para o Conselho Nacional do Algodão dos Estados Unidos, tudo que deveria ser retirado já foi feito. Nesta sexta-feira, na OMC, os americanos justificaram que já deram "passos significativos" na redução de subsídios e que as medidas foram tomadas apenas das dificuldades. "É decepcionante ver que o Brasil tenha dito que está pedindo o painel por causa de uma inexistência de medidas", declarou o representante americano na OMC.