EUA, Canadá e México se unem contra a vaca louca A secretária da Agricultura dos Estados Unidos, Ann Veneman, e os ministros da Agricultura do Canadá, Bob Speller, e do México, Javier Usabiaga, concordaram em "fortalecer os esforços realizados para aumentar o entendimento e a equivalência nas regulamentações" das medidas sanitárias para combater o mal da vaca louca, informaram autoridades mexicanas. Segundo um comunicado divulgado pelos três países após o encontro de sexta-feira em Washington, "chegou-se ao acordo que manter a confiança dos consumidores de carne bovina é fundamental para o controle do mal da vaca louca, e isso continuará sendo um tema prioritário nas futuras discussões para promover uma metodologia internacional para a doença". Os ministros concordaram em desenvolver o controle e erradicação das enfermidades e querem, entre outras coisas, dar tratamento justo e consistente aos países nos quais sejam detectados novos casos da doença. Eles também anunciaram que será designado um funcionário para coordenar o trabalho, com o objetivo de retomar as exportações. A Secretaria da Agricultura do México fechou as fronteiras do país à importação de carne bovina americana em 23 de dezembro, logo depois do anúncio de um caso do mal da vaca louca no Estado de Washington. O país passou a importar carne bovina apenas do Chile, Austrália e Nova Zelândia, e está em processo a certificação do Uruguai, cujo presidente, Jorge Batlle, obteve a garantia do presidente mexicano Vicent Fox de acelerar os trâmites burocráticos. O México possui um rebanho de 27 milhões de cabeças de gado e importa 400 mil toneladas de carne bovina por ano, que vinha principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Agentes do Departamento de Agricultura dos EUA localizaram 5 vacas da raça Holstein que fazem parte do grupo de 81 reses canadenses levado ao país no ano passado, e onde foi detectado o caso de vaca louca. Segundo um comunicado, com essas 5, passa a 19 o número de vacas encontradas desde que foi descoberto o primeiro caso da doença em território americano, em dezembro. Nove dessas vacas foram encontradas numa fazenda da localidade de Mabton, onde foi descoberta a vaca infectada. As autoridades informaram que 129 vacas dessa fazenda serão sacrificadas e o exame em outras 28 teve resultado negativo.