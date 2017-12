EUA colocam mais um rebanho em "ordem de retenção" Autoridades norte-americanas disseram hoje que proibiram a remoção das vacas de um terceiro rebanho de gado leiteiro do Estado de Washington como parte das investigações do caso de vaca louca encontrado nos EUA. Até o momento, cerca de 12 dos 82 animais que entraram nos EUA com a vaca contaminada, em 4 de setembro de 2001, foram localizados. "A direção dos outros 70 animais ainda precisa ser confirmada mas nós temos boas pistas", disse Ron DeHaven, veterinário-chefe do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), completando que a mãe do animal infectado pode estar entre as vacas cujo paradeiro ainda não foi traçado. DeHaven, segundo a agência Dow Joens disse que o mais recente animal foi localizado numa fazenda de vacas leiteiras de Matawa, no estado de Washington , que foi colocada em "ordem de retenção", pela qual os animais não podem ser retirados do local durante as investigações. Outros dois rebanhos de vacas leiteiras do Estado, incluindo a fazenda onde o animal infectado foi encontrado, tinham recebido a mesma ordem. Os animais das fazendas com "ordem de retenção" ainda não foram abatidos e os investigadores tentam descobrir como a vaca leiteira contraiu a doença. Entre outras coisas, autoridades aguardam os resultados dos testes de DNA que confirmariam a linhagem dos animais. De Haves espera ter o resultado do teste de DNA da vaca contaminada na semana que vem. Autoridades nos EUA e no Canadá acreditam agora que o animal contaminado é descendente de um búfalo canadense, cujo sêmen também está passando pelos testes de DNA. Os investigadores querem localizar todos os animais que entraram nos EUA com o animal infectado do Canadá porque acreditam que os mesmos tenham sido alimentados com a mesma ração e também podem estar contaminados.