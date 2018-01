EUA concluem que Brasil vende suco de laranja abaixo do custo O Departamento de Comércio dos Estados Unidos concluiu que a indústria brasileira de suco de laranja pratica dumping, ou seja, vende o produto abaixo do preço de custo. Em agosto do ano passado, a agência tinha divulgado uma decisão preliminar na qual considerava que o Brasil praticava dumping. Na decisão final divulgada hoje, o Departamento afirmou que a indústria brasileira vende suco a preços entre 9,73% e 60,29% abaixo do valor de mercado. A decisão sobre as tarifas antidumping será divulgada pela International Trade Comission (ITC) no próximo dia 21 de fevereiro e prevê a taxação antidumping sobre o suco de laranja brasileiro exportado para os Estados Unidos. A ação antidumping foi iniciada pelos produtores e pela indústria de processamento da laranja da Flórida em dezembro de 2004. A ação cobre todas as importações de suco pasteurizado, concentrado e não concentrado. As informações são da Dow Jones.