EUA consideram positivo pacote de estímulo da China Os Estados Unidos vêem positivamente o gigantesco pacote de gastos do governo chinês para impulsionar a demanda doméstica e ajudar o gigante asiático a sair da crise financeira, disse uma autoridade do Tesouro dos Estados Unidos neste domingo. David McCormick, sub-secretário do Tesouro para assuntos internacionais, fez comentários a repórteres após um encontro das autoridades das Finanças e presidentes de bancos centrais em São Paulo. (Reportagem de Anna Willard)