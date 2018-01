EUA continuam com negociações multilaterais, relata Palocci O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, disse que o governo norte-americano vai continuar participando ativamente das negociações multilaterais de comércio, segundo relato do ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Os dois mantiveram um encontro privado de cerca de uma hora hoje em Dubai, durante a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo o ministro brasileiro, as críticas do representante para o comércio do Estados Unidos, Robert Zoellick, à participação brasileira na reunião da OMC em Cancún não foram discutidas. ?Falamos da seqüência de Cancún e ele colocou de uma maneira bem clara que o governo norte-americano vai continuar com a sua pauta multilateral de negociações, na qual que tem grande interesse?, disse Palocci. Visão positiva Palocci considerou "muito positiva" a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo ele, os temas abordados incluíram a "economia brasileira, a estabilidade, sobre a economia americana, e a nossa pauta comum". Palocci ressaltou que o ministério da Fazenda e o Tesouro norte-americano constituíram um grupo de trabalho no mês passado, conforme foi acertado num encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W Bush. "Confirmamos uma pauta que tínhamos trabalhado em comum", disse. "Começamos uma pauta dirigida à micro e pequena empresa que tem sido interessante para ambos". Palocci confirma negociações Segundo informações da Rádio França Internacional, Palocci disse que uma equipe do organismo internacional deve vir ao Brasil ou que integrantes da equipe econômica brasileira vão ao Washington, nos Estados Unidos, para concluir a avaliação se o Brasil precisa ou não de um novo acordo com o FMI, que deve ser divulgado no final de outubro.