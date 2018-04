EUA conversam com FMI sobre saída de Lenicov O subsecretário do Tesouro dos EUA, John Taylor, disse que tem esperança que a renúncia do ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, não seja um maior obstáculo para o país na tentativa de buscar soluções para a crise política e financeira. Questionado sobre se estava discutindo a atual situação na Argentina com o FMI, Taylor disse que iria pegar o telefone naquele momento e que as informações que dispunha eram apenas "em bases preliminares".