EUA convocam recall emergencial de aviões Boeing A Administração Federal de Aviação (FAA), agência reguladora da aviação nos EUA, emitiu nesta sexta-feira uma ordem emergencial para as companhias aéreas do país inspecionarem seus aviões Boeing, devido à constatação de defeitos na bomba de combustível das aeronaves, que podem levar à explosão do tanque de combustível. A FAA destacou que nenhum incidente grave ligado às bombas foi registrado. As peças, fabricadas pela Hydro-Aire, foram instaladas em janeiro e abril em 1.440 aviões Boeing 737, 747 e 757. As companhias aéreas têm quatro dias para realizar a inspeção de suas frotas. A FAA estima que 1.250 bombas de combustível possam conter o problema.