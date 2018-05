EUA criam 164 mil postos de trabalho em abril e taxa de desemprego recua a 3,9%

Os Estados Unidos criaram 164 mil empregos em abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 195 mil vagas.

Já a taxa de desemprego recuou para 3,9% em abril, atingindo o menor nível desde dezembro de 2000, depois de se manter em 4,1% por seis meses consecutivos. A previsão era de queda menor da taxa, a 4%.

Números revisados mostraram que a economia americana gerou 135 mil postos de trabalho em março e 324 mil em fevereiro, resultando num ganho líquida de 30 mil no período.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,15% no mês passado ante março, ou US$ 0,04, para US$ 26,84 por hora. O dado veio abaixo da previsão de acréscimo de 0,20%. Na comparação anual, o aumento foi de 2,6%.

April marcou o 91º mês seguido de criação de empregos nos EUA, a série mais longa da história.