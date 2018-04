EUA criam mais postos de trabalho que o esperado em março A economia dos Estados Unidos criou 180.000 postos de trabalho em março, devido a uma recuperação nas contratações em construção, e o crescimento do emprego nos dois meses anteriores também ficou acima do divulgado anteriormente, informou o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira. O amplamente esperado relatório de emprego de março pintou um cenário mais forte sobre o mercado de trabalho norte-americano do que o esperado e incluiu um declínio surpreendente na taxa de desemprego para 4,4%, ante 4,5% em fevereiro. Foi a menor taxa mensal de desemprego desde outubro passado, quando também ficou em 4,4%. Analistas de Wall Street esperavam que 120.000 postos de trabalho fossem criados no mês passado e que a taxa de desemprego subisse para 4,6%. O governo também revisou a estimativa de vagas criadas em janeiro e fevereiro para cima, em 16.000 postos cada mês, para 162.000 e 113.000, respectivamente. De acordo com o relatório, 56.000 postos de trabalho foram criados no setor de construção, uma forte recuperação em relação a fevereiro, quando 61.000 vagas foram fechadas. Além disso, foram criados 35.900 postos no setor de varejo em março, ante 17.400 em fevereiro. O relatório pode ajudar a equilibrar outros sinais recentes de fraqueza na economia como as fracas encomendas de bens duráveis que levaram os mercados financeiros a especular que o Federal Reserve pode considerar reduzir os juros em algum momento este ano.