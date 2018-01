EUA criticam decisão do Brasil de recorrer à OMC Os Estados Unidos fazem duras críticas contra a iniciativa do Brasil de questionar na Organização Mundial do Comércio (OMC) os subsídios que o governo norte-americano dá a seus produtores de algodão. Em entrevista ao Estado, o principal negociador agrícola de Washington, Allan Johnson, acusou o Brasil de ter "pego de surpresa" os Estados Unidos ao recorrer à OMC, sem que antes houvesse dado tempo para que a Casa Branca desse uma resposta às queixas do País. O Itamaraty, porém, tem outra versão sobre o caso. Johnson se refere à iniciativa tomada no ano passado pelo Brasil de se reunir com representantes da Casa Branca para debater sua política de apoio aos produtores de algodão. O negociador afirma que o Brasil havia feito perguntas e que os norte-americanos estavam ainda preparando as respostas quando o Itamaraty decidiu ir à OMC. "Parece que o Brasil se antecipou às nossas explicações e partiu para um painel (comitê de arbitragem) na OMC. Agora nos defenderemos como fazemos em todos os outros casos", diz Johnson. O negociador afirma que diante do comportamento do Brasil seria difícil encontrar uma forma para que o caso seja solucionado de forma pacífica. Mas os diplomatas brasileiros que cuidam da disputa têm outra versão sobre o caso. Segundo eles, o Brasil esperou por várias semanas as respostas, que nunca foram dadas. "Não iríamos esperar para sempre, enquanto os prejuizos se acumulam", afirma um experiente diplomata do Itamaraty. O governo brasileiro acusa os Estados Unidos de darem subsídios a seus produtores de algodão que prejudicam as exportações nacionais. Com a ajuda da Casa Branca, o produto norte-americano desloca o algodão brasileiro no mercado internacional, gerando danos financeiros de US$ 1 bilhão por ano. Na semana passada, o Brasil levou o caso à OMC, mas os Estados Unidos impediram a criação do painel. O Itaramaty repetirá a iniciativa no próximo dia 18.