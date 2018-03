EUA criticam OMC por condenar barreiro ao aço A decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) de condenar as barreiras norte-americanas ao aço exportado por vários países, inclusive pelo Brasil, foi duramente criticada no governo dos Estados Unidos e no setor privado dos Estados Unidos. Tanto a Casa Branca como parlamentares e empresas disseram que a OMC estaria indo além da sua autoridade e apontaram que a condenação dos juízes internacionais viola as regras comerciais norte-americanas. Um representante da Casa Branca afirmou que, se a decisão de OMC de condenar as salvaguardas for mantida, Washington "inevitavelmente" irá apelar e pedir nova avaliação por parte da OMC. Em março do ano passado, o governo norte-americano, pressionado pelas indústrias siderúrgicas, impôs uma sobretaxa de até 30% para produtos de vários países. Nesta semana, depois de meses de avaliação, a OMC julgou ilegal a barreira que dá prejuízos de US$ 400 milhões por ano ao Brasil. Mas, para parlamentares norte-americanos, a OMC está contribuindo para que o setor de base da economia dos Estados Unidos seja "destruído". Segundo o deputado republicano, Phil English, "a decisão da OMC confirma o que já sabíamos: que a entidade não respeita as leis domésticas". De acordo com o deputado, a OMC está tentando mudar as regras de forma "arbitrária para tentar desmontar as leis americanas". "Essa decisão escandalosa, caso não seja revertida, comprometerá a participação dos Estados Unidos no sistema comercial internacional". As siderúrgicas norte-americanas prometem reagir contra a OMC. O presidente da US Steel Corporation, Thomas Usher, uma das maiores empresas do país, emitiu um comunicado informando que pediu que o governo continue aplicando a barreira até que a apelação seja julgada pela OMC, o que ocorrerá apenas no final do ano. "Vamos trabalhar ao lado do governo dos Estados Unidos para garantir que as barreiras sejam mantidas em vigor por três anos, como estava previsto. O que está em jogo é a integridade do programa siderúrgico nacional e a habilidade das empresas de se reestruturarem", disse Usher.