EUA decidem que Brasil vende suco abaixo do custo Os Estados Unidos confirmaram hoje a decisão de aplicar uma sobretaxa de 9% a 60,29% ao suco de laranja brasileiro, acolhendo queixa da indústria local de prática de dumping - venda do produto abaixo do preço de custo. A medida estava em vigor, de forma preliminar, desde agosto. Com a confirmação, a sobretaxa será praticada pelos próximos três anos. As exportações brasileiras do produto para os EUA tiveram uma queda de 11% no segundo semestre do ano passado, ante o mesmo período em 2004, em virtude da sobretaxa. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Foram exportadas 1,2 mil toneladas no ano passado, sendo apenas 9% deste total para os EUA. A ação antidumping foi iniciada pelos produtores e pela indústria de processamento da laranja da Flórida em dezembro de 2004. A ação cobre todas as importações de suco pasteurizado, concentrado e não concentrado.