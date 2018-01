EUA decidirão sobre tarifas sobre aço no futuro, diz Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, indicou, em Londres, que não tomou ainda uma decisão se suprimirá as sobretaxas impostas pelo seu governo às importações de aço. "No momento, estou examinando os relatórios e tomaremos uma decisão", disse Bush após encontro com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair. "O primeiro ministro abordou essa questão não uma, mas três vezes". Na semana passada, a Organização Mundial do Comércio (OMC) declarou ilegal e pediu suspensão imediata das sobretaxas impostas pelos EUA.