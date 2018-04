EUA definem Alca em setembro Os Estados Unidos deverão apresentar em setembro a oferta de acesso a mercados - a redução de tarifas no comércio de bens - a seus 33 sócios da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca. A iniciativa tem o claro objetivo de incentivar as negociações da integração continental ao tocar o tema mais nervoso das discussões. No governo brasileiro, a medida foi absorvida como mais uma tentativa de Washington de colocar em xeque as pretensões de liderança do Brasil no bloco entre os sul-americanos. Para especialistas do Itamaraty, esse será o maior teste de sobrevivência da Alca. Fontes da diplomacia brasileira afirmaram que, paralelamente, os EUA pretendem, até setembro, costurar os apoios parlamentares necessários para a aprovação do Trade Promotion Authority (TPA). Trata-se do antigo fast-track, o mandato concedido pelo Legislativo para os negociadores americanos concluírem acordos comerciais. Uma proposta de TPA foi aprovada pela Câmara dos Deputados no ano passado. Outro projeto ainda continua em análise pelo Senado. Na avaliação das mesmas fontes, se o presidente americano, George W. Bush, conseguir aprovar o TPA, a oferta americana para a Alca "provavelmente será definitiva". A proposta, entretanto, não satisfaz ao Brasil porque impede os negociadores americanos de fechar o acordo sobre a abertura agrícola - um dos setores mais ambicionados pelo Mercosul - e transfere a atribuição ao próprio congressistas. A Alca, portanto, tenderia a viver um sério impasse. Na última sexta-feira, o presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a declarar que a Alca "será bem-vinda se atender aos interesses" brasileiros. "Ninguém, em sã consciência, participa de um projeto que lhe traga prejuízos ou que diminua suas chances de crescer", afirmou FHC. Seu discurso, entretanto, faz eco também na oposição. "Nenhum país é obrigado a assinar qualquer acordo multilateral que não o satisfaça", disse o secretário de Relações Internacionais do PT, deputado Aloizio Mercadante. Sem o TPA aprovado até setembro, a oferta americana perderia a força.