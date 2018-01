EUA descartam ampliar acordo comercial com o Mercosul O secretário-adjunto de comércio dos Estados Unidos, Willian Lash, disse hoje que os Estados Unidos não têm interesse neste momento em conversar com o Mercosul sobre a possibilidade de ampliação do acordo do Jardim das Rosas, de 1991, para uma negociação de livre comércio - o chamado quatro mais um. Lash afirmou que os Estados Unidos continuam concentrados nas negociações da Alca. "Nós estamos focalizados agora na Alca. É tão difícil aprovar no nosso Congresso um acordo pequeno quanto um acordo grande. Por que vamos nos concentrar em 20 ou mais acordos bilaterais, se podemos nos concentrar em um acordo de maior envergadura, que teria a mesma dificuldade de aprovação pelo Congresso?", disse. A proposta de se negociar um acordo "quatro mais um" do Mercosul com os Estados Unidos vem sendo defendida pelo líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (SP). Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, reconheceu, diante de senadores do PT, que essa negociação pode vir a ser uma alternativa para o Mercosul, caso não haja avanços nas negociações da Alca.