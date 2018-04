EUA devem adotar cota para importação de aço brasileiro sem sobretaxa

LIMA - Os Estados Unidos indicaram que devem adotar um sistema de cotas para a importação de aço brasileiro sem restrição tarifária. A sinalização foi dada pelo secretário de comércio dos EUA, Wilbur Ross, em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Na conversa, o norte-americano reconheceu que o Brasil não é um problema para Washington na questão do aço.

Segundo uma fonte que acompanhou a reunião realizada nesta quinta-feira, 12, em um hotel em Lima, Ross teria dito que o sistema de cotas é a maneira mais rápida para os EUA resolverem a situação de países que não são considerados "problemas" nesse tema. Aloysio Nunes e Ross estão no Peru para a Cúpula das Américas, que começa na sexta-feira, 13.

O sistema de cotas está sendo encaminhado para parceiros comerciais como o Brasil e a Coreia do Sul, sendo que as tratativas para a cota coreana estão mais avançadas. Nesse novo mecanismo, a intenção de Washington é manter a participação dos atuais exportadores de aço para os EUA com exceção da China. Para esses parceiros beneficiados, as exportações para os EUA dentro da cota não sofrerão sobretaxa.

Ao chanceler brasileiro, Ross reconheceu que a importação do aço brasileiro não é um problema para os norte-americanos. O argumento é que, apesar de ser exportador, a relação comercial entre os dois países é superavitária para os EUA e o capital brasileiro tem investimentos em solo norte-americano, inclusive com geração de empregos locais.

O secretário de comércio dos EUA também reconheceu que o governo Donald Trump não vê risco de que o Brasil se transforme em base de exportação "triangulada" de empresas chineses. Ou seja, não há risco de o País se transformar em uma plataforma chinesa de exportação do aço.