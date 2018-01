EUA devem bloquear pedido brasileiro sobre algodão O governo dos Estados Unidos deverá bloquear nesta quarta-feira, em Genebra, o pedido que será feito pelo Brasil para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) abra um comitê de arbitragem (painel) para julgar os subsídios dados por Washington aos produtores de algodão. O Itamaraty poderá reapresentar o caso em duas semanas e, na ocasião, a OMC somente não criaria o comitê de arbitragem se todos os 146 países da entidade, inclusive o Brasil, se opusessem. O Brasil alega que os produtores de algodão do País são prejudicados pelos subsídios. Para importadores de algodão da Europa, o Brasil tem condições de ganhar uma fatia "significativa" do mercado se vencer a disputa. Um desses mercados poderá ser o da Ásia. Outra queixa do Brasil é de que, ao subsidiar a produção, os norte-americanos estão contribuindo para uma queda dos preços do algodão do mercado internacional. Pelos cálculos do governo e do setor privado os produtores nacionais perdem cerca de US$ 1 bilhão por ano por causa das políticas dos Estados Unidos para o setor. Caso a ajuda norte-americana seja condenada, a Casa Branca será obrigada a retirar os subsídios, sob pena de ser retaliado pelo Brasil. Em Genebra, muitos especialistas acreditam que a disputa poderá levar alguns anos antes de ser solucionada.