EUA devem olhar para o mundo, aconselha Blair O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, pediu aos EUA que levem em consideração as necessidades mundiais. O premier britânico foi direto, alertando que "se a América quer que o resto do mundo tome parte na agenda que estabeleceu, deve tomar parte nas outras agendas também". Blair falou no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça O premier pediu uma agenda mundial comum, no topo do qual estaria a cooperação na luta contra o terrorismo. Ele também exortou que os países do mundo protejam os direitos humanos e a liberdade e "quando nós pudermos, buscar aumentar o número de pessoas capazes de viverem numa democracia". Sobre as críticas em relação a planejada eleição do dia 30 no Iraque, Blair disse que rejeita as reclamações de que a coalizão, liderada pelos EUA, esteja tentando impingir um governo de estilo ocidental ao país. "A noção de democracia sendo uma ´idéia ocidental´ é um nonsense e mitologia, como mais recentemente as pessoas no Afeganistão demonstraram", acrescentou.