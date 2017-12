EUA discutem subsídio agrícola com ressalva, diz deputado O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Dennis Hastert, disse que os Estados Unidos aceitam discutir os subsídios agrícolas desde que os outros países também aceitem tratar do tema. A afirmação foi feita após ele e outros parlamentares norte-americanos se reuniram com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que não concedeu entrevista. O chefe da missão de parlamentares lembrou que a finalidade dos subsídios nos Estados Unidos é manter trabalhadores no campo e citou como exemplo a sua região de origem, o distrito de Illinois, "onde a maioria das propriedades pertence a pequenos produtores, com áreas de 300 hectares a 400 hectares". Segundo o parlamentar, a proposta da reunião com Rodrigues foi debater assuntos relacionados ao comércio e lembrou que Estados Unidos e Brasil são grandes produtores mundiais e com acordos multilaterais de comércio eles poderiam vender facilmente seus produtos agrícolas.