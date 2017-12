EUA dizem que déficit orçamentário não irá durar O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, disse hoje que está comprometido com políticas que dão suporte à continuidade do crescimento econômico e que está consciente do crescimento do déficit orçamentário. Os déficit estão "muito grandes e não são bem-vindos e não irão durar. Não se enganem, o presidente Bush está muito sério com relação ao déficit", disse. Ele afirmou que pretende reduzir o déficit dos atuais 4,5% do PIB para abaixo de 2% ao longo dos próximos cinco anos. Para os EUA e a União Européia, o sucesso na criação de empregos e na obtenção de crescimento econômico sustentado dependem de mercados abertos e redução das barreiras comerciais, disse Snow. "Livres mercados significam novos mercados para os exportadores enquanto companhias e consumidores se beneficiam dos preços mais baixos dos importados", afirmou. Snow se mostrou otimista com a retomada das negociações comerciais na Organização Mundial de Comércio (OMC). "Há sinais esperançosos de que poderemos colocar a Agenda de Desenvolvimento Doha de volta aos trilhos e, portanto, 2004 não será um ano perdido", disse.