EUA e balanços elevam as Bolsas na Europa Os principais índices do mercado de ações europeu encerraram em alta, reagindo ao terceiro aumento mensal consecutivo nas revendas de imóveis residenciais dos EUA e à divulgação de resultados corporativos melhores que o previsto, entre eles o do banco Credit Suisse. A Bolsa de Londres subiu 1,47% e a de Paris ganhou 2,08%. A Bolsa de Frankfurt avançou 2,45%.