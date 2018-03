EUA e Brasil acertam cooperação na indústria de aves Dois grupos que representam 80% das exportações de aves no mundo, o Conselho de Exportação de Aves e Ovos dos Estados Unidos (USAPEEC, na sigla em inglês) e a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF), concordaram em trabalhar juntos em objetivos comuns da indústria, apesar da intensa competição entre os países. Derrubar as barreiras comerciais em todo o mundo, reduzir o impacto ambiental da produção de aves e combinar as forças em segurança de alimentos são alguns dos objetivos que os grupos definiram para si próprios.