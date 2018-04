EUA e China criam plano de apoio econômico

O secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, disse que os Estados Unidos e a China estão de acordo sobre um plano para dar apoio a uma economia global mais equilibrada. "Reconhecendo que a cooperação entre a China e os EUA permanecerá vital não apenas para o bem-estar das duas nações, mas também para a saúde da economia global, concordamos em nos comprometer com políticas que produzam crescimento global equilibrado e sustentável quando a recuperação econômica estiver firmemente no lugar", disse Geithner no encerramento do Diálogo Estratégico e Econômico EUA-China em Washington. Os dois países traçaram quatro pontos para lidar com os desequilíbrios que afetam o relacionamento bilateral. O ponto central é que os EUA continuem a trabalhar para reduzir o déficit em conta corrente e elevem a taxa de poupança com a China, dando suporte ao consumo e se afastando do crescimento liderado pela exportação. "O presidente (Barack) Obama se comprometeu a reduzir o déficit federal para níveis sustentáveis quando a recuperação estiver firmemente estabelecida", disse Geithner. Além disso, os países concordaram em reformar seus sistemas financeiros, manter o investimento e assegurar que a China tenha mais peso nas organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Contudo, é muito cedo para começar a pôr em prática estratégias de saída da crise. O vice-primeiro-ministro da China, Wang Qishan, disse que o estímulo econômico deve ser mantido na agenda bilateral. "Os dois lados reconhecem que neste momento crítico, quando a economia global está se movendo para fora da crise e em direção à recuperação, estimular o crescimento econômico permanece sendo a principal prioridade da cooperação China-EUA." Wang não falou ontem sobre as preocupações chinesas com o dólar, nem sobre o déficit fiscal dos EUA, assunto que permeou os dois dias de encontros. Ele disse apenas que Washington se comprometeu a monitorar as implicações das políticas monetárias sobre as economias dos EUA e de outros países. E ressaltou que os EUA prometeram reconhecer o status da China como economia de mercado rapidamente.