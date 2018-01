EUA e Colômbia assinam tratado de livre comércio Estados Unidos e Colômbia assinaram nesta quarta-feira um tratado de livre comércio (TLC) que contempla a redução das tarifas alfandegárias e estabelece, entre outras disposições, normas comuns para a proteção da propriedade intelectual e dos investidores. "Esta é uma vitória simbólica para a democracia na Colômbia", disse o "número dois" em matéria de comércio exterior dos EUA, John Veroneau, que assinou o acordo em nome de seu país. Pelo lado colombiano, a assinatura coube ao ministro de Comércio, Indústria e Turismo, Jorge Humberto Botero, que ressaltou que o acordo terá um impacto além da esfera econômica. "Este tratado é de grande importância no âmbito da luta impetuosa e sem quartel que a Colômbia trava, com o decidido apoio dos Estados Unidos, contra o tráfico de drogas e o terrorismo", disse Botero no ato, realizado no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A assinatura do acordo acontece após 14 rodadas de negociações, que duraram 22 meses e começaram incluindo também Peru e Equador. O TLC entre Colômbia e EUA entrará em vigor depois que receber o sinal verde das legislaturas de ambos os países, assim como da Corte Constitucional da Colômbia. Em declarações à imprensa após a cerimônia, Botero disse esperar que o Congresso dos EUA possa iniciar o debate sobre o TLC "o mais rápido possível". Para a Colômbia, a principal vantagem do acordo é um acesso "seguro" ao maior mercado do mundo, destacou Veroneau. Atualmente, a maioria das exportações do país andino entra nos EUA sem pagar tarifas, graças à chamada Lei de Preferências Tarifárias Andinas e Erradicação de Drogas (ATPDEA). Mas este privilégio é temporário e depende da renovação pelo Congresso. Por outro lado, para os Estados Unidos, o acordo eliminará as barreiras à participação de empresas de seu país no setor de serviços colombiano, protegerá a propriedade intelectual de seus laboratórios farmacêuticos e outras companhias e estabelecerá um mecanismo para a resolução de disputas sobre investimentos, disse Veroneau.