EUA e Colômbia chegam a acordo de liberalização comercial Depois de dois anos de negociação, os Estados Unidos e a Colômbia anunciaram a conclusão de um acordo de liberalização de comércio que tornará permanentes as concessões de acesso preferencial que os produtos colombianos já têm no mercado americano e eliminará de imediato 82% das tarifas de importação que o governo de Bogotá cobra hoje sobre produtos manufaturados dos EUA. As tarifas que incidem sobre petroquímicos serão zeradas em sete anos. O tratado é parte da estratégia de "liberalização competitiva" que Washington adotou paralelamente à negociações do acordo global da Rodada de Doha e de acordos regionais como a criação da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca. Na ausência da Alca ou de um acordo bilateral entre os Brasil e os EUA, um dos efeitos do pacto Washington-Bogotá será fechar um mercado potencial de um país vizinho do Brasil para a indústria brasileira de carne de frango, em benefício dos exportadores americanos. Outro, que também deve preocupar os exportadores brasileiros, é que eliminação de tarifas de importação torna os manufaturados americanos mais competitivos na Colômbia. Divergências sobre o comércio de produtos agrícolas atrasaram o fechamento do acordo. Este acabou acontecendo dois meses depois de pacto semelhante que os EUA e o Peru anunciaram em dezembro passado. As negociações continuarão com o Equador e poderão ser estendidas, mais tarde, à Bolívia, que participou como observadora das negociações entre Washington e os governos andinos. "O acordo ajudará a promover o desenvolvimento econômico da Colômbia e contribuirá para os esforços de combate ao narcotráfico, que ameaça a democracia e a estabilidade na região", afirmou o ministro do comércio exterior americano (USTR), Rob Portman. "O tratado também gerará oportunidades de exportações para a agricultura, a indústria e o setor de serviços dos EUA e ajudará a criar empregos nos EUA". As negociações entre Washington e Bogotá endureceram no final por causa do comércio agrícola. A Colômbia havia pedido uma quota de 1 milhão de toneladas de açúcar. No meio da negociação, reduziu sua ambição pela metade mas, no final, contentou-se com 50 mil toneladas. Mesmo essa modesta concessão, no entanto, só foi obtida em troca da abertura imediata do mercado colombiano de carne de aves. O acordo prevê uma quota anual de 26 mil toneladas de coxa e sobrecoxa de frango americano, com tarifa de 70% para as exportações que ultrapassarem a quota. Jorge Enrique Bedoya, presidente da Federação Nacional de Avicultura da Colômbia, disse à agência Reuters que a quota de 26 mil toneladas "poderá levar ao desaparecimento da indústria de carne de aves da Colômbia em dois anos". Referindo-se à recusa de Washington em considerar a reivindicação colombiana por maior acesso de seu açúcar no mercado americano, Bedoya disse: "Parece que nós pensávamos que somos mais importantes para os EUA do que, na verdade, somos". A exemplo do que ocorre com o pacto com o Peru, a ratificação do acordo com a Colômbia pelo Congresso americano está longe assegurada e exigirá um considerável investimento de capital político pela administração Bush, a despeito do modesto significado do comércio dos EUA com os três países andinos que participam das negociações. No ano passado, ele alcançou US$ 24 bilhões nos dois sentidos. Isso se compara a US$ 40 bilhões de comércio nos dois sentidos entre o Brasil e os EUA. As trocas bilaterais entre os EUA e a Colômbia, de US$ 14 bilhões, representam 60% do comércio americano com os andinos. Nos últimos anos, Washington deu mais de US$ 3 bilhões de ajuda à Colômbia para o combate ao narcotráfico. O chamado Plano Colômbia não surtiu o efeito desejado e a cocaína continua a ser a principal exportação colombiana para os EUA, superando, ao preço do produto aos consumidores americanos, o valor do comércio legítimo entre os dois países. Alteração: Esta matéria foi alterada em 28/02 para receber a versão integral produzida pelo repórter Paulo Sotero