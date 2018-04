EUA e G-8 apóiam plano de Krueger para a Argentina Os Estados Unidos e todo o G-8 (grupo dos países mais industrializados do mundo) apóiam um plano de ação que está sendo elaborado pela vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, para ajudar a Argentina a sair da crise. A informação é do subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos, Peter Fischer, durante a 32ª Conferência de Washington do Conselho das Américas. Segundo Fischer, o plano que está sendo elaborado por Anne Krueger tem por objetivo implementar um mercado livre na Argentina, considerado no mês passado pelo G-8 condição para o país sair da crise, durante reunião em Washington por ocasião de encontro entre o FMI e o Banco Mundial. Já o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, disse que é indispensável que a Argentina chegue a um acordo com o FMI para poder superar sua "dramática crise econômica, política e social". Iglesias reclamou que a comunidade internacional acelere de forma urgente seu apoio. "Agora faz falta apoio internacional, um acordo com o FMI, faz falta que o ritmo se acelere. Tudo vai na direção certa, pelo bom caminho. Esta é uma crise financeira, e faz falta que o sistema bancário esteja flutuando." No discurso de abertura da conferência, o secretário de Estado americano, Colin Powell, disse que a administração Bush está trabalhando com o FMI e com outras instituições financeiras internacionais e continua comprometida a apoiar assistência financeira adicional para ajudar a economia argentina a se estabilizar e voltar "a situar-se no longo caminho até o crescimento sustentável". Porém, Powell advertiu que somente com uma reforma econômica a Argentina não sairá da crise. "Deve também encarar os profundos defeitos políticos e institucionais que promovem o excesso nos gastos do setor público, a corrupção, sistemas judiciais politizados e a ausência de transparência nas atividades do governo", assinalou Powell.