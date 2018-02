EUA e Grã-Bretanha estão otimistas sobre Doha, diz Bush Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão otimistas em relação ao estabelecimento de um acordo entre os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) para as negociações da Rodada de Doha sobre o livre comércio mundial, afirmou o presidente norte-americano, George W. Bush, na segunda-feira. O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, entende que "se estamos realmente interessados em erradicar a pobreza, é importante que tenhamos sucesso na Rodada de Doha", disse Bush em uma coletiva de imprensa conjunta com o premiê. "Gordon Brown trouxe algumas sugestões interessantes para avançarmos. Ele está otimista sobre a possibilidade de concluirmos a Rodada de Doha, assim como eu", afirmou Bush. As afirmações foram feitas por ocasião da visita de Brown à residência presidencial de Camp David, em Maryland. "Concordamos em intensificar as conversas para finalizarmos rapidamente um acordo em um futuro próximo", disse Brown. Os negociadores têm buscado superar o impasse nas negociações agrícolas e de bens manufaturados para um acordo comercial que reduza as barreiras protecionistas e subsídios agrícolas. O primeiro-ministro britânico disse que conversou recentemente com líderes como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o premiê indiano, Manmohan Singh, além do diretor-geral da OMC, Pascal Lamy. (Por Doug Palmer e Missy Ryan)